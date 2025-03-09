العناية بالبشرة الدهنية في رمضان، دليلك للحفاظ على نضارة وإشراق بشرتك

البشرة الدهنية تتميز بزيادة إفراز الدهون، مما يجعلها أكثر عرضة للمشاكل مثل اللمعان الزائد، انسداد المسام، وظهور حب الشباب.

ومع حلول شهر رمضان، تزداد التحديات التي تواجهها هذه البشرة بسبب تغير العادات الغذائية، نقص شرب الماء، والسهر، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكلها.



لذلك، من المهم اتباع روتين عناية مناسب يساعد في الحفاظ على توازن الدهون وترطيب البشرة دون التسبب في انسداد المسام أو زيادة الحبوب.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج كيفية العناية بالبشرة الدهنية خلال رمضان، بدءًا من النظام الغذائي، وصولًا إلى الخطوات اليومية للحفاظ على صحتها وجمالها.



1. تأثير الصيام على البشرة الدهنية



العناية بالبشرة والجسم

يؤثر الصيام على الجسم بشكل عام، ومن ضمن ذلك البشرة. عندما تقل كميات الماء التي يحصل عليها الجسم خلال النهار، يتسبب ذلك في جفاف البشرة، مما يدفع الغدد الدهنية إلى إفراز المزيد من الزيوت لتعويض الجفاف، وهذا قد يؤدي إلى زيادة اللمعان وظهور الحبوب. كما أن تناول الأطعمة الدسمة والمقلية عند الإفطار والسحور يمكن أن يفاقم مشاكل البشرة الدهنية، لذا يجب الانتباه إلى العادات الغذائية وتأثيرها على البشرة.

2. النظام الغذائي المناسب للبشرة الدهنية في رمضان



للحفاظ على بشرة صحية ومتوازنة خلال الصيام، يجب التركيز على الأطعمة التي تساعد في تقليل الإفرازات الدهنية وتعزيز نضارة البشرة.

شرب الماء بانتظام: تعاني البشرة الدهنية من الجفاف في رمضان بسبب نقص الترطيب، مما يؤدي إلى إفراز المزيد من الزيوت. لذلك، يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور.

تناول الفواكه والخضروات: مثل الخيار، الطماطم، الجزر، والسبانخ، التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على نضارة البشرة.



تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية: لأنها تؤدي إلى انسداد المسام وزيادة الدهون في البشرة.



الإكثار من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: مثل التوت، الشاي الأخضر، والمكسرات، لأنها تساعد في تقليل الالتهابات وحماية البشرة من الأضرار.



تجنب السكريات المكررة: لأنها تزيد من إفراز الدهون وتؤدي إلى ظهور الحبوب.



3. روتين العناية بالبشرة الدهنية في رمضان



أولًا: تنظيف البشرة بانتظام

يُعتبر تنظيف البشرة أهم خطوة للحفاظ على صحتها خلال رمضان، حيث يساعد في إزالة الزيوت الزائدة، الأوساخ، وبقايا المكياج التي قد تسبب انسداد المسام.

يُفضل استخدام غسول لطيف يحتوي على حمض الساليسيليك أو الفحم النشط لتنظيف البشرة الدهنية بعمق.



تنظيف الوجه مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، لتجنب تراكم الدهون والشوائب.



عدم غسل الوجه بالماء الساخن لأنه يحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيت، بل يُفضل استخدام الماء الفاتر.



ثانيًا: استخدام التونر القابض للمسام



يساعد التونر على تقليل حجم المسام والتحكم في إفراز الدهون. يمكن استخدام تونر طبيعي مثل ماء الورد أو خل التفاح المخفف، أو اختيار تونر يحتوي على النياسيناميد أو الشاي الأخضر لتهدئة البشرة.

ثالثًا: الترطيب أساسي حتى للبشرة الدهنية



من الأخطاء الشائعة أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب، لكن في الحقيقة، الحرمان من الترطيب قد يدفع الغدد الدهنية لإفراز المزيد من الزيوت لتعويض الجفاف.

يجب استخدام مرطب خفيف خالٍ من الزيوت (Oil-Free) يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الصبار للحفاظ على توازن البشرة.

يمكن استخدام جل الألوفيرا كمرطب طبيعي لتهدئة البشرة ومنحها ترطيبًا خفيفًا دون انسداد المسام.

رابعًا: تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعيًا



التقشير المنتظم يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة ومنع انسداد المسام.

يُفضل استخدام مقشرات تحتوي على أحماض الفواكه أو حمض الساليسيليك لتقليل الدهون ومنع ظهور الحبوب.

يمكن استخدام مقشر طبيعي مثل خليط السكر والعسل أو الشوفان مع الزبادي لتقشير البشرة بلطف.

خامسًا: تطبيق قناع الطين مرة أسبوعيًا

أقنعة الطين مثل الطين الأخضر أو طين البحر الميت تساعد في امتصاص الدهون الزائدة وتنقية البشرة من الشوائب.

البشرة

سادسًا: استخدام واقي الشمس عند الخروج

في رمضان، قد يتعرض نم لأشعة الشمس أثناء الذهاب للعمل أو أداء المهام اليومية، مما قد يزيد من إفراز الدهون ويؤدي إلى تصبغات البشرة.

يجب استخدام واقي شمس خفيف، غير دهني، يحتوي على SPF 30 على الأقل لحماية البشرة دون أن يتسبب في انسداد المسام.



4. العادات اليومية التي تساعد في الحفاظ على بشرة صحية في رمضان

بالإضافة إلى العناية المباشرة بالبشرة، هناك بعض العادات اليومية التي تساعد في تحسين صحة البشرة الدهنية خلال شهر رمضان:

عدم لمس الوجه باليدين: لأن ذلك قد ينقل البكتيريا والزيوت إلى البشرة، مما يؤدي إلى زيادة الحبوب.

تغيير غطاء الوسادة بانتظام: حيث يمكن أن تتراكم عليه الأوساخ والزيوت، مما يؤدي إلى ظهور البثور.

تنظيف الهاتف المحمول بانتظام: لأن ملامسته للوجه قد تنقل البكتيريا وتتسبب في تهيج البشرة.

تقليل السهر: لأن قلة النوم تؤدي إلى زيادة التوتر، والذي بدوره يزيد من إفراز الدهون في البشرة.

ممارسة الرياضة: لأنها تحسن الدورة الدموية وتساعد في التخلص من السموم، مما ينعكس على صحة البشرة.











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