حريق يودي بحياة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال فى سلوفاكيا

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن حريقا اندلع في مستوطنة فقيرة للغجر بشرق سلوفاكيا أودى بحياة خمسة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال.

الحريق دمر ثمانية منازل

وأشار مسؤول البلدية في قرية فيلكي ساريس إلى أن الحريق دمر ثمانية منازل، يعيش فيها 30 شخصا، مضيفا أنه تم نقل 11 بالغا وسبعة أطفال إلى مركز مجتمعي بعدما تضررت منازلهم بسبب الحريق.

العثور على بقايا متفحمة لخمسة أشخاص

وقالت إدارة الإطفاء التطوعية في المنطقة، التي أرسل أعضاؤها إلى الحريق مع رجال الإطفاء، إنه تم العثور على بقايا متفحمة لخمسة أشخاص أثناء مكافحة الحريق.

سبب اندلاع الحريق قبل منتصف الليل

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق قبل منتصف الليل، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة.

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