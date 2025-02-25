سلوفاكيا تعتزم مطالبة أوكرانيا بـ 3.5 مليار يورو قيمة المساعدات

قال نائب رئيس المجلس الوطني السلوفاكي أندريه دانكو، إن بلاده لا يمكن أن تظل صامتة إذا طالب الألمان، إلى جانب الفرنسيين والأمريكيين، باسترداد أموالهم التي استدانتها أوكرانيا.

مطالب بإعادة 3.5 مليار يورو إلى سلوفاكيا وهي قيمة المساعدات

وأكد نائب رئيس البرلمان السلوفاكي أنه سيتوجب على أوكرانيا في هذه الحالة إعادة 3.5 مليار يورو إلى سلوفاكيا وهي قيمة المساعدات التي تم تقديمها لها.

وأضاف دانكو الذي يتزعم الحزب الوطني السلوفاكي، الشريك في الائتلاف الحاكم في الجمهورية: "ولكن كيف سيعيد لنا زيلينسكي الـ 3.5 مليار يورو التي أرسلناها إلى أوكرانيا؟، بالنسبة لنا [سلوفاكيا] 3.5 مليار يورو هي مبلغ ضخم جدا، نحن لن نلتزم الصمت إذا طالب الألمان والفرنسيون والأمريكيون، بأموالهم".

وأشار إلى أن أوكرانيا، تمادت كثيرا في استغلال الوضع لتحصل على أكبر قدر ممكن من الأموال من الدول التي تقدم لها المساعدة في صراعها مع روسيا.

ووفقا له، قدمت الحكومات السابقة في سلوفاكيا، التي تشكلت من أحزاب ليبرالية، الدعم العسكري لكييف حتى أكتوبر 2024. وتقدم الحكومة الحالية مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وبحسب وسائل الإعلام السلوفاكية، قدمت سلوفاكيا لأوكرانيا بعد 24 فبراير 2022 مساعدات بقيمة 3.48 مليار يورو، وهو ما يعادل نحو 3.22% من الناتج المحلي الإجمالي لسلوفاكيا. تم إنفاق الجزء الأكبر من الأموال - 2.77 مليار يورو - على دعم اللاجئين الأوكرانيين في البلاد. ويقدر حجم المساعدات العسكرية بنحو 690 مليون يورو.

العلاقات بين سلوفاكيا وأوكرانيا

يشار إلى أن العلاقات بين سلوفاكيا وأوكرانيا، توترت كثيرا، بعد قرار نظام كييف، وقف ضخ وترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من بداية يناير.

وانتقد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، القرار الأوكراني وقال فيتسو، إنه سيجلب عواقب وخيمة على الجميع في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن القرار الأوكراني المذكور، لن يجلب الضرر لروسيا.

وأعرب فيتسو عن استعداد بلاده لمنع المساعدات المالية عن أوكرانيا إذا لم يتم حل قضية عبور الغاز.

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