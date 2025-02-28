أعرب رئيس مكتب حكومة سلوفاكيا يوراي غيدرا عن اعتذاره عن تصويت بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته كييف والدول الأوروبية مؤكدا أن ذلك كان سوء فهم.

سلوفاكيا تعتذر عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار معاد لروسيا

وكان الحزب الوطني السلوفاكي، الذي يشكل جزءا من الائتلاف الحكومي في البلاد، قد طالب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بالاعتذار عن دعم هذا القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل موقع Dennikn الإخباري عن غيدرا قوله: "نريد الاعتذار عن هذه النتيجة. هذا كان سوء فهم".

وفي الوقت نفسه، ذكر الموقع أن وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفاكيا يوراي بلانار "يصر على نتائج التصويت في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا"، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية القرار بأنه مشروع توافقي.

وفي وقت سابق، تقدم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش باعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبته بلاده بدعمها مشروع قرار مناهضا لروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية في الأمم المتحدة، ملقيا اللوم على نفسه.

وأعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تقدير موسكو للرد السريع الذي أصدره الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تعقيبا على تصويت بلاده لصالح قرار معاد لروسيا في الأمم المتحدة.

وفي تعليقه على المسألة، قال فوتشيتش لقناة "هابي تي في": "أعتقد أن صربيا ارتكبت خطأ اليوم.. أعتذر لمواطني صربيا عن هذا وأعترف بذنبي، لأنني ربما كنت متعبا ومثقلا بالأعباء ولم يكن لدي الوقت للسيطرة على كل شيء".

وفي 24 فبراير، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار معاد لروسيا بشأن أوكرانيا.

وكانت سلوفاكيا واحدة من 93 دولة دعمت الوثيقة.

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