الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

أزمة كبيرة تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

 قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن جيش الاحتلال يعاني نقصا كبيرا في الجنود، بسبب امتناع عدد منهم من العودة إلى وحداته مع استئناف الحرب على قطاع غزة.

 

تحد كبير في استدعاء جنود الاحتياط

 ويؤكد ضابط كبير في لواء احتياط مدرع بجيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "يكافح لملء الصفوف".

ويقول الضابط الذي لم تكشف الصحيفة اسمه: "هناك تحد كبير في استدعاء جنود الاحتياط. الوضع ليس كما كان قبل عام. ببساطة لا يستجيبون".

وكشف الضابط أن لواءه يواجه انخفاضا في عدد الجنود بنسبة 30 بالمئة، محذرا من تزايد الأعباء على الجنود الحاليين لأن العدد لا يسمح بالتناوب.

وقال ضابط آخر في جيش الإحتلال الإسرائيلي إن الجنود يرفضون الانصياع لأوامر الاستدعاء.

استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة

وأضاف: "عادة ما تنتهي مكالماتي مع جنود الاحتياط بسرعة. بمجرد أن يعرفوا من يحدثهم يقولون إنهم ليسوا قادرين على الحضور".

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت فصل ضابطي احتياط في الجيش، بعد اعتراضهما على استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفُصل ضابط احتياط من الجيش، الأربعاء، بعدما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا يرفض فيه التحاقه بالخدمة العسكرية بسبب استئناف القتال في قطاع غزة.

فصل ضابط احتياط آخر في سلاح الجو الإسرائيلي

والثلاثاء فصل ضابط احتياط آخر في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب منشور مماثل على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بدء عملية عسكرية برية محددة وسط قطاع غزة وجنوبه.

وكانت إسرائيل استأنفت حرب غزة فجر الثلاثاء، بعد رفضها الانخراط في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد منذ ذلك الوقت مئات الفلسطينيين، في هجمات عنيفة شملت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

 

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