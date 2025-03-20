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خارج الحدود

جيش الاحتلال: مقتل وإصابة 6800 جندي منذ بدء حرب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 800 جندي وإصابة نحو 6000 آخرين منذ بداية الحرب في غزة.

 

حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو الهاوية

قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض بيني جانتس، أمس الأربعاء: إن ما يحدث الآن ليس حكم الأغلبية بل طغيان الأغلبية، إشارة إلى الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف بيني جانتس،  خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن حكومة نتنياهو تدفع البلاد  نحو الهاوية.

 

لابيد يدعو لخروج جميع الإسرائيليين إلى الشوارع 

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أمس الأربعاء، الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد: "لا خطوط حمراء لدى حكومة نتنياهو والحل الوحيد هو وحدة شعب بأكمله ليقول كفى".

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