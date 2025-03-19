جنرال إسرائيلي سابق: الضغط العسكري لن يعيد الأسرى والجيش وصل لحدوده القصوى

أكد قائد عسكري إسرائيلي سابق لغرفة غزة فى جيش الاحتلال، أن الضغط العسكري على حماس لن يعيد الأسرى بل أدى أحيانا لمقتلهم.

جنرال إسرائيلي ينتقد استئناف الحرب على غزة

وتابع فى تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن الضغط العسكري لم يعد الأسرى بل أدى أحيانا لمقتلهم، وقد نشهد مقتل مزيد منهم إذا استمرت الغارات على غزة.

واستطرد القائد السابق لغرفة غزة، نتنياهو يعد بتحرير الرهائن ويحاول في الوقت نفسه قتل محتجزيهم.

لافتا، إلى أن جيش الاحتلال وصل لحدوده القصوى في إجبار حماس على الرضوخ، وأن الحل السياسي وحده يمكن أن يحقق السلام بين إسرائيل والحركة.

حركة حماس تدين جرائم الاحتلال فى مخيم جنين

من جهة أخري، قالت حركة حماس، إن إعلان الاحتلال عزمه هدم أكثر من 95 بناية سكنية في مخيم جنين "إرهاب متصاعد واستكمال لحرب الإبادة" بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت الحركة أن الاحتلال دمر أكثر من 512 منزلا ومنشأة في مخيم جنين، مما أدى إلى نزوح أكثر من 21 ألف مواطن.

واعتبرت أن ما يشهده مخيم جنين يتم في ظل صمت دولي وتغاض عن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

ودعت حماس "أحرار شعبنا ومقاوميه إلى مزيد من الصمود والثبات في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية قضيتنا"، وطالبت بتصعيد "مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل نقاط التماس تأكيدا لحق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته".

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