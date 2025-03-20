الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عامل الدليفري المتهم بالاعتداء على فتاة مدينة نصر بـ"عصا هوكي"

القبض على عامل تعدى
القبض على عامل تعدى وسرق فتاة بمدينة نصر، فيتو

 نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل "دليفري" لاتهامه بالتعدي على فتاة، بـ"عصا هوكي" وسرقة حقيبتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

 

ووصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودهم التي أسفرت بضبط المتهم من خلال فريق بحث عمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 وحررت فتاة أمس محضرًا رسميًّا بقسم شرطة مدينة نصر يفيد بتضررها من شاب اعتدى عليها بـ"عصا"، قائلة إنها فوجئت أثناء سيرها بشارع الوفاء والأمل في مدينة نصر، الساعة 8 مساءً، بشاب يستقل دراجة نارية تابعة لشركة توصيل شهيرة، يتعدى عليها بـ"عصا" تشبه عصا الهوكي ويقوم بسرقة حقيبتها ويفر هاربًا.

 

القبض على مسن يبلغ من العمر 80 عامًا بتهمة قتل ابنه بأكتوبر 

وفي واقعة أخرى ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن يبلغ من العمر 80 عامًا بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر 50 سنة  بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث؛ سلاح أبيض.


واعترف المتهم في البداية أمام جهات التحقيقات أن مجهولين طعنوا نجله وهربوا، وبإجراء التحريات ومناقشة الشهود تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة لمعاناته من أمراض الشيخوخة وألزهايمر، حيث اعتقد المتهم اعتداء نجله عليه فأحضر السكين وارتكب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق كابينة كهرباء في كرداسة

خطوات وإجراءات تقديم الطعون أمام محكمتي النقض والاستئناف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة البحث الجنائي أمن القاهرة شرطة مدينة نصر

الأكثر قراءة

الكنيست يحذر من اقتراب الحرب مع مصر، تفاصيل جلسة التحريض ضد القاهرة

ضياء رشوان: خطة تهجير سكان غزة واردة لكن ليس إلى مصر وهذا مصير خطة إعادة إعمار غزة (فيديو)

القبض على شاب أشعل النيران فى عمارة خطيبته بأكتوبر

خبيرة اقتصادية تكشف اتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة

السيطرة على حريق عقار شارع المعز بالحسين وإصابة شخص

مسلسل معاوية الحلقة 19، مخطط جديد للخوارج لاغتيال معاوية بالسم

حريق عقار في شارع المعز بالحسين والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

الأرصاد: سيول على هذه المناطق بالربيع بسبب منخفض السودان الموسمي

منوعات

المزيد

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية