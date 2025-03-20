ضبط عامل الدليفري المتهم بالاعتداء على فتاة مدينة نصر بـ"عصا هوكي"

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل "دليفري" لاتهامه بالتعدي على فتاة، بـ"عصا هوكي" وسرقة حقيبتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

ووصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودهم التي أسفرت بضبط المتهم من خلال فريق بحث عمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحررت فتاة أمس محضرًا رسميًّا بقسم شرطة مدينة نصر يفيد بتضررها من شاب اعتدى عليها بـ"عصا"، قائلة إنها فوجئت أثناء سيرها بشارع الوفاء والأمل في مدينة نصر، الساعة 8 مساءً، بشاب يستقل دراجة نارية تابعة لشركة توصيل شهيرة، يتعدى عليها بـ"عصا" تشبه عصا الهوكي ويقوم بسرقة حقيبتها ويفر هاربًا.

القبض على مسن يبلغ من العمر 80 عامًا بتهمة قتل ابنه بأكتوبر

وفي واقعة أخرى ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن يبلغ من العمر 80 عامًا بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر 50 سنة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث؛ سلاح أبيض.



واعترف المتهم في البداية أمام جهات التحقيقات أن مجهولين طعنوا نجله وهربوا، وبإجراء التحريات ومناقشة الشهود تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة لمعاناته من أمراض الشيخوخة وألزهايمر، حيث اعتقد المتهم اعتداء نجله عليه فأحضر السكين وارتكب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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