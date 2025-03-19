خطوات وإجراءات تقديم الطعون أمام محكمتي النقض والاستئناف

في إطار متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون القضائية، نرصد في هذا التقرير الخطوات والإجراءات اللازمة لتقديم الطعون المدنية والتجارية والعمالية أمام محكمتي النقض والاستئناف، مع توضيح الفرق بين الطعن بالنقض والاستئناف.

الفرق بين الاستئناف والنقض

الاستئناف:

يُعتبر الاستئناف مرحلة قانونية تلي صدور الحكم من محكمة أول درجة، حيث يتم الطعن في الحكم من حيث صحة التكييف القانوني وتقييم الأدلة المقدمة في الدعوى. ويتم النظر في الاستئناف من قبل محكمة أعلى درجة لإعادة النظر في الوقائع والأدلة والقانون.

النقض:

الطعن بالنقض يختلف عن الاستئناف، حيث يقتصر على مراجعة الحكم من حيث التطبيق الصحيح للقانون وتفسيره. محكمة النقض (المحكمة العليا) لا تتدخل في الوقائع أو الأدلة، بل تركز فقط على التأكد من صحة تطبيق القانون وتفسيره.

إجراءات تقديم الطعون

مهلة الطعن:

يجب تقديم الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

إعداد مذكرة الطعن:

يقوم المحامي أو المتهم (من داخل محبسه) بإعداد مذكرة الطعن، مع دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة لتحديد أسباب الطعن.

تحديد جلسة النظر:

تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن، وعادة ما تستغرق هذه العملية فترة تصل إلى سنة أو أكثر.

قرار المحكمة:

بعد انعقاد الجلسة، تصدر المحكمة قرارًا إما بقبول الطعن أو رفضه.

خطوات تقديم الطعن المدني أو التجاري أو العمالي أمام محكمة النقض

الحصول على المستندات المطلوبة:

صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة.

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المطعون فيه.

صحف الدعاوى (الأصلية والاستئنافية).

توافر الشروط القانونية للطعن:

أن يكون الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

أن يقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر على الحكم.

أن تزيد قيمة الدعوى عن 100 ألف جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة.

تقديم صحيفة الطعن:

يقوم المحامي (المقبول أمام محكمة النقض) بتقديم صحيفة الطعن والمستندات المرفقة.

يتم إعداد 11 نسخة من صحيفة الطعن لتوزيعها على الدائرة القضائية ونيابة النقض والأرشيف والجدول، بالإضافة إلى إعلان المطعون ضدهم.

التكلفة المالية:

تكلفة الطعن المدني تقدر بنحو 800 جنيه تشمل الرسوم ودمغة المحاماة.

في حالة وجود طلب مستعجل (مثل وقف التنفيذ)، قد تصل التكلفة إلى 1000 جنيه.

إيداع صحيفة الطعن:

يتم إيداع صحيفة الطعن لدى قلم كتاب محكمة النقض خلال 60 يومًا من اليوم التالي لصدور الحكم.

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