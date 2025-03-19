الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق كابينة كهرباء في كرداسة

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق كابينة كهرباء، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة من فحص اثار حريق اندلع في كابل كهرباء داخل كابينة بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة، للوقوف علي ملابسات الحادث.

وإشارات التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى وقع  بين الأسلاك الموجودة داخل الكابينة الأمر الذي ترتب عليها اندلاع النيران بها.

وقامت الأجهزة المختصة بفصل الكهرباء عن المنطقة لضمان السلامة أثناء عمليات الإخماد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في كابل كهرباء داخل كابينة بمنطقة ناهيا بكرداسة، في محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

 

 

فور تلقي البلاغ، دفعت الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء، فيما قامت الأجهزة المختصة بفصل الكهرباء عن المنطقة لضمان السلامة أثناء عمليات الإخماد.

الوضع أصبح مستقرًا بالكامل، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على النيران ومنع انتشارها.
تحرر محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكراره.
 

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المعمل الجنائي أمن الجيزة مركز شرطة كرداسة ماس كهربائي

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