مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بعزبة النخل

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو بمنطقة عزبة النخل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو أعلى الطريق بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

حادث عزبة النخل اليوم

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بعربة كارو أعلى الطريق بمنطقة عزبة النخل ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة.

ورفعت أوناش المرور حطام الحادث بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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