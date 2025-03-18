الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية فى دمياط تضبط 4 قضايا مخدرات و5 من حائزى الأسلحة النارية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

بسبب المزاح موت فتاة علي يد خالتها في قنا

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

 

حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن  ضبط  قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين"لــ3 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكوم عليهم الهاربين قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط مكافحة الجريمة قطاع الأمن حائزي الاسلحة النارية جلب مواد مخدرة

مواد متعلقة

بسبب المزاح، موت فتاة علي يد خالتها في قنا

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

حقيقة حبس ضابط شرطة اتهم بتلفيق قضية مخدرات لسائق فى أكتوبر

تحرير 39 ألف مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

مش عربيتي، القبض على قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية في حدائق القبة

سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وأسلحة بـ 4.5 مليون جنيه

عاطل يمزق جسد شاب انتقامًا منه لتدخله في فض مشاجرة مع شقيقه بدمياط

سقوط عصابة نسائية بمدينة نصر للنصب على راغبي العمل بالخارج

الأكثر قراءة

اعرف حصتك من السكر والزيت في المنحة الإضافية على بطاقات التموين

وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز وزيادة سعره

خالد بيبو يثير الجدل بشأن انتقال زيزو للنادي الأهلي

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

وزير التموين يرجح التحول للدعم النقدي المشروط مع الموازنة الجديدة

تحت رقم 189، مراسم دفن جثمان أبو إسحاق الحويني بمقابر مسيمير فى قطر (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

منوعات

المزيد

الدفاع الأمريكية تعتزم شطب نحو 60 ألف وظيفة مدنية

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الإمام الحسين، حفيد الرسول وسيد الشهداء

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال

المجددون.. أبو داود الطيالسي، جبل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية