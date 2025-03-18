يعاني من الزهايمر، القبض على مسن بتهمة قتل نجله بحدائق أكتوبر

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن يبلغ من العمر ٨٠ عاما بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر ٥٠ سنة بدائرة قسم شرطة حدائق اكتوبر، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث وهو عبارة عن سلاح أبيض.

واعترف المتهم في البداية أمام جهات التحقيقات أن مجهولين طعنوا نجله وهربوا، وبإجراء التحريات ومناقشة الشهود تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة لمعاناته من أمراض الشيخوخة والزهايمر، حيث اعتقد المتهم اعتداء نجله عليه فأحضر السكين وارتكب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر المقدم محمد نجيب، يفيد بقيام مسن بطعن نجله، وإصابته بإصابات خطيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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