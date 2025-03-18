الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

يعاني من الزهايمر، القبض على مسن بتهمة قتل نجله بحدائق أكتوبر

القبض علي مسن قتل
القبض علي مسن قتل نجله في اكتوبر،فيتو

 ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن يبلغ من العمر ٨٠ عاما  بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر ٥٠ سنة  بدائرة قسم شرطة حدائق اكتوبر، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث وهو عبارة عن سلاح أبيض.

 واعترف المتهم في البداية أمام جهات التحقيقات أن  مجهولين طعنوا نجله وهربوا، وبإجراء التحريات ومناقشة  الشهود  تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة لمعاناته من أمراض الشيخوخة والزهايمر، حيث اعتقد المتهم اعتداء نجله عليه فأحضر السكين وارتكب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر المقدم محمد نجيب، يفيد بقيام مسن بطعن نجله، وإصابته بإصابات خطيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

كان ماشي عكس، ميكروباص يدهس عربة كارو ويقتل شخصين في عزبة النخل

القبض على 13 متهما بحيازة أسلحة بيضاء بمشاجرة في إمبابة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة البحث الجنائي قسم شرطة حدائق اكتوبر الشيخوخة مدير المباحث الجنائية

الأكثر قراءة

اعرف حصتك من السكر والزيت في المنحة الإضافية على بطاقات التموين

وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز وزيادة سعره

خالد بيبو يثير الجدل بشأن انتقال زيزو للنادي الأهلي

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

وزير التموين يرجح التحول للدعم النقدي المشروط مع الموازنة الجديدة

تحت رقم 189، مراسم دفن جثمان أبو إسحاق الحويني بمقابر مسيمير فى قطر (فيديو)

ترامب يوقع مذكرة بوقف اعتماد مبدأ الشمول والتنوع العرقي في تعيين الدبلوماسيين

منوعات

المزيد

الدفاع الأمريكية تعتزم شطب نحو 60 ألف وظيفة مدنية

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الإمام الحسين، حفيد الرسول وسيد الشهداء

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال

المجددون.. أبو داود الطيالسي، جبل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية