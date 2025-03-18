الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بالعياط

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في مدينة العياط.

 

غرق شاب بنيل العياط
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شاب فى نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.
 

وتمكن قوات الإنقاذ النهري "غطاسين" من انتشال الجثة، وتبين الطالب الغريق يدعى الطالب “فتحي.ح” (15 عامًا)، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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