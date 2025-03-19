الدفاع المدني بغزة: استشهاد 80 فلسطينية في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال كثف غاراته على مختلف مناطق القطاع وأوقع شهداء.

غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

وأضاف الدفاع المدني، أنه يواجه صعوبات في عمليات انتشال الجرحى والشهداء من تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن أكثر من 80 امرأة قتلت في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

27 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على غزة

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر طبية أن 27 فلسطينيا استشهدوا نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيل و5 مصابين من العاملين الأجانب في المؤسسات الأممية إثر قصف الاحتلال مقرهم في المحافظة الوسطى.

ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة

كما سقط شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في شارع الشيماء ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء استشهد 14 فلسطينيًّا، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

في خان يونس، استشهد 4 أشخاص من بينهم امرأتان، في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب المدينة.

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