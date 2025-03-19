الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش الروسي يحصل على أول دفعة من مسيرات KUB لهذا العام (فيديو)

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو

أعلنت شركة كلاشينكوف أنها سلّمت الجيش الروسي أول دفعة درونات KUB المخصصة له لعام 2025.

وأشارت "كلاشينكوف" إلى أن درونات KUB صممت لتدمير  المركبات المدرعة للعدو، ويمكنها تدمير أهدافها في الليل وفي النهار، وبوجود رياح تصل سرعتها إلى 10 م/ثانية، كما يمكن للمشغل نقل الأوامر إليها بالوقت الفعلي.  

وأشارت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية إلى أن درونات KUB الانتحارية أصبحت سلاحا فعالا وقويا في ساحات المعارك، وتشكل مشكلة كبيرة لقوات الجيش الأوكراني خلال العملية العسكرية الخاصة، إذ يمكن إطلاقها بشكل خفي من أي منطقة تقريبا، لتقوم بالانقضاض على أهدافها بكل صمت وخفة وتدمرها بدقة عالية.

ويتسلح الجيش الروسي اليوم بعدة أنواع من درونات KUB الانتحارية، منها درونات KUB بنسختها العادية، والتي لها القدرة على التحليق بسرعة 130 كلم/ساعة، ودرونات KUB-E.

كما تسعى "كلاشينكوف" لتزويد القوات العسكرية الروسية بدرونات KUB-2-E التي أشارت إلى أن هذه الدرونات قادرة على التحليق في الظروف المناخية الصعبة التي تصل فيها سرعة الرياح إلى 15 م/ثانية، كما يمكنها العمل في درجات حرارة تتراوح ما بين -40 و+50 درجة مئوية.

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