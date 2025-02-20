الخميس 20 فبراير 2025
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خارج الحدود

رقم مهول، روسيا تكشف عدد قتلى وجرحى الجيش الأوكراني عام 2024

راجمة الصواريخ الروسية
راجمة الصواريخ الروسية من طراز جراد، فيتو

وقال رئيس الإدارة الرئيسية للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "في عام 2024 وحده، بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية 590 ألف عسكري".

 

عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الأوكرانية

وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تجاوز عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية المليون عسكري".

وكان رئيس الأركان العامة للقوات الروسية، فاليري جيراسيموف، قد كشف أواخر عام 2024 أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، نحو مليون قتيل وجريح، وخسرت ما يقارب 20 ألف دبابة ومركبة مدرعة.

وأوضح جيراسيموف أنه في عام 2024، حرر الجيش الروسي أكثر من 190 منطقة، باسطا بذلك سيطرته على نحو 4.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي.

وأشار رئيس الأركان العامة إلى أن نظام كييف، في محاولة فاشلة للرد على النجاحات الروسية، شن هجوما على مقاطعة كورسك في أوائل أغسطس من العام الماضي.

 

التنويم المعلوماتي

ووصف هذا الاستفزاز بأنه محاولة لـ"التنويم المعلوماتي" للداعمين الغربيين لكييف، لافتا إلى أن الهدف منه كان دفع موسكو إلى سحب احتياطيات قواتها من دونباس، وهو ما لم يتحقق.

وفي هذا السياق يواصل الجيش الروسي تطهير مقاطعة كورسك من نازيي كييف، الذين تكبدوا منذ بدء هجومهم على كورسك في الـ6 من أغسطس العام الماضي حسب آخر نشرة للدفاع الروسية، أكثر من 62 ألف قتيل، وآلاف الأسرى والدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية.

وفي أواخر شهر يناير الماضي أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر نحو 50 ألف فرد شهريا على مدى الأشهر الستة الماضية.

وكشفت الوزارة أن خسائر قوات كييف في يناير 2025 بلغت 51960 شخصا، وفي ديسمبر 2024 كانت 48470 شخصا، بينما سجلت في نوفمبر 2024 حوالي 60805 أشخاص.

وأفادت الوزارة بأن التعديلات التي تم إدخالها على التشريعات الأوكرانية تحت ضغوط الدول الغربية، والتي تهدف إلى خفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عاما، تعد بمثابة الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها زيلينسكي لتأخير الانهيار المتعاقب للجبهة في دونباس لبضعة أشهر أخرى.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

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