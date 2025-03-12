الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

غارات روسية كثيفة على أوكرانيا

غارات روسية على أوكرانيا،
غارات روسية على أوكرانيا، فيتو

شن الجيش الروسي غارات كثيفة على عدة مناطق بأوكرانيا، مما تسبب في إصابة مرافق بنية تحتية لميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا.

 

إعلان حالة الإنذار الجوي في أوديسا
 

وتم إعلان حالة الإنذار الجوي عدة مرات في مقاطعة أوديسا منذ أمس وأبلغ عمدة أوديسا غينادي تروخانوف عن حدوث انفجار.

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ولا يزال حريق كبير مستمرا لليوم الثاني في أحد مستودعات الوقود في أوديسا، حيث ظهرت بؤرة حريق جديدة، حسب وسائل إعلام أوكرانية.

غارات  روسية كثيفة على أوكرانيا


وتحدثت السلطات ووسائل إعلام عن غارات روسية استهدفت مدينتي كريفوي روغ ودنيبرو (دنيبروبيتروفسك سابقا).

وبعد إعلان حالة الإنذار الجوي وقع انفجار تلاه آخر صباح اليوم الأربعاء في كريفوي روغ، مما أدى إلى اندلع حريق في منشأة للبنية التحتية.


وفي دنيبرو أعلنت السلطات أن الغارات لم تستهدف البنية التحتية فحسب بل ومنشآت صناعية أيضا. وقالت الطوارئ الأوكرانية هذا الصباح إن أحد الحرائق في المدينة لا يزال مستمرا حتى الآن.

 

وشهد أكثر من 10 مقاطعات أوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي اليوم الأربعاء قبل أن يتم إلغاؤها في وقت لاحق صباحا.

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أوكرانيا أوديسا روسيا

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