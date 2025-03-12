الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش الأوكراني يعلن تراجع قواته في كورسك مع التقدم الروسي

بوتين وزيلينسكي،
بوتين وزيلينسكي، فيتو

أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن قواته تتراجع في منطقة كورسك الروسية، حيث أعلنت قوات موسكو تحقيق تقدم سريع في الأيام الأخيرة.

تراجع قوات أوكرانيا في كورسك مع التقدم الروسي

وقال سيرسكي عبر فيسبوك: "في وضع هو الأكثر صعوبة، فإن أولويتي كانت وستبقى إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين. ولهذا الغرض، تقوم وحدات قوات الدفاع عند الضرورة بمناورات نحو مواقع أكثر ملاءمة"، مستخدما صيغة يلجأ إليها الجانبان الروسي والأوكراني عادة للحديث عن تراجع، حسب وكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الروسي قد أمر جيش بلاده بأن يحرر في شكل كامل منطقة كورسك الروسية، إذ أعلنت قواته إحراز تقدم سريع في الأيام الأخيرة على حساب القوات الأوكرانية.

وقال بوتين الذي ارتدى بزة عسكرية لرئيس الأركان فاليري جيراسيموف: "أتوقع أن تنجز كل المهمات القتالية التي تخوضها وحداتنا، وأن يتم قريبا تحرير أراضي منطقة كورسك بالكامل من العدو".

 

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الجنود الأوكرانيين أولكسندر سيرسكي موسكو

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