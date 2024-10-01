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الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

الشرطة الكويتية،
الشرطة الكويتية، فيتو

قررت وزارة الداخلية في الكويت تسريح شرطي تورط في مخالفة نادرة، عندما أوقف فتاة على الطريق وفتشها بيديه، على غير الشائع والمتبع في اقتصار تفتيش النساء على بنات جنسهن.

 

تسريح شرطي فتش فتاة في الكويت 

وقالت صحيفة "الراي" المحلية: إن وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قرر تسريح الشرطي الذي اعترف أمام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بمخالفة إجراءات تفتيش فتاة.

وأضافت أن الشرطي يعمل في قسم الدوريات، وقد قدمت الفتاة شكوى ضده بعد حادثة تفتيشها المفاجئة من قِبله.

ووقعت الحادثة الغريبة عندما أوقف الشرطي سيارة الفتاة، وأمرها بإبراز هويتها والنزول من سيارتها، ثم فتش أغراضها الشخصية.

لكن الصدمة كانت عندما تابع الشرطي إجراءات التفتيش، وقام بتفتيش الفتاة بشكل ذاتي، قبل أن يتركها ويغادر المكان بسيارة الشرطة التي يستقلها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية، أنه شدد على المسؤولين بضرورة احترام كرامة الناس، باعتبارها أمانة من الواجب المحافظة عليها، وأنه سيتم اتخاذ العقوبات اللازمة في حق كل من يخالف أو يتجاوز التعليمات والإجراءات في هذا الخصوص.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط سيل من عبارات الانتقاد لسلوك الشرطي مع الفتاة.

كما أثنى مدونون كثر على قرار وزير الداخلية بتسريح الشرطي من عمله بعد أن أثبتت التحقيقات أنه أدين بمخالفة قوانين التفتيش.

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