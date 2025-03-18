أخبار الرياضة اليوم، منتخب مصر يطير للمغرب، أفشة يعود للأهلي، والزمالك يصدم حمزة المثلوثي، لاعبو المنتخب الأولمبي يطالبون وزير الرياضة بالتدخل لصرف مستحقاتهم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

عودة أفشة للأهلي

تأكدت جاهزية محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب تعافيه من الإصابة ومشاركته في مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر.

وكان أفشة يعاني من الإصابة في عضلة السمانة قبل أن يتعافى منها ويشارك في مران الفريق ويصبح جاهز لتصرف الجهاز الفني للقلعة الحمراء.

يفاضل سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين علي معلول ويحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسري للقلعة الحمراء أمام إنبي في مسابقة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد تأكيد جاهزية الثنائي عقب تعافيهم من الإصابة.

وتعافي معلول من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية، بينما تعافي يحيى عطية الله من إصابة الوجه التي لحقت به وأجري على أثرها عملية جراحية.

موعد الموسم الجديد من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موعد انطلاقة النسخة الجديدة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رابطة دوري المحترفين السعودي، حددت يوم 12 سبتمبر المقبل، موعدا لانطلاق النسخة الجديدة لموسم 2025-2026.



وأوضحت أن "النسخة المقبلة من دوري روشن ستستمر حتى 21 مايو 2026".

وتشهد النسخة الحالية صراعًا شرسًا بين اتحاد جدة المتصدر، برصيد 61 نقطة، متفوقا على الهلال الوصيف، بفارق 4 نقاط.

وأصبحت النسخة الحالية من الدوري السعودي على بعد 9 جولات فقط من النهاية، حيث تتوقف المنافسات في الوقت الراهن، نظرا لخوض مباريات الأجندة الدولية لشهر مارس الحالي.

بعثة المنتخب تطير للمغرب

غادرت بعثة منتخب مصر، مطار القاهرة، متجهة إلى المغرب استعداد لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا مساء الجمعة المقبل، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وخصص مسئولو اتحاد الكرة طائرة خاصة لنقل بعثة منتخب مصر الوطني إلى المغرب، وأقلعت في تمام الثامنة مساء في رحلة طيران تستغرق قرابة 6 ساعات.

لاعبو المنتخب الأولمبي يطلبوا وزير الرياضة بالتدخل

طالب لاعبو المنتخب الأوليمبي، بمعسكر منتخب مصر الأول، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة عن مشاركاتهم الأخيرة في البطولات الدولية، خاصة مع استعدادهم للاستحقاقات القادمة.

جاء ذلك على هامش المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادًا لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها الجمعة المقبلة بالمغرب.

حمزة المثلوثي يتلقى صدمة الزمالك

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، مفاجأة بشأن تجديد عقد حمزة المثلوثي مع الأبيض.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وكان حمزة المثلوثي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأجرى حمزة المثلوثي مدافع الزمالك عملية الرباط الصليبي في ألمانيا بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وقال المصدر أن الزمالك يدرس عدم تجديد عقد حمزة المثلوثي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خاصة أنه وصل لعامه الـ32.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يريد دعم الفريق بلاعب أجنبي جاهز في الموسم الجديد بدلا من التجديد لحمزة المثلوثي.

وأضاف: الزمالك سيتكفل بعلاج وتأهيل حمزة المثلوثي لأنه حق اللاعب.

رئيس بعثة المنتخب في المغرب

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم في رحلته إلى المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

كانت فيتو انفردت يوم 5 مارس الماضي بأن مجلس الجبلاية أسند رئاسة بعثة منتخب مصر إلى لمغرب لعضو المجلس حمادة الشربيني.

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