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رياضة

عمر جابر: الزمالك صنع نجوميتي والتجديد للأبيض لم يستغرق وقتا

عمر جابر
عمر جابر

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن القلعة البيضاء هي بيته، موضحًا أنه بدأ مسيرته في النادي وعمره خمس سنوات.

عمر جابر لاعب الزمالك 

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي قائلًا:" شعوري بعد تجديد عقدي مع النادي الذي صنع أسمي ونجوميتي وأحبه، هو شعور مختلف جدًا بالنسبة لي، سعيد وفخور بأنني أحد أبناء نادي الزمالك، وأتمنى أن يكون التجديد لموسمين خيرًا لي مع الفريق".

وتابع عمر جابر:" موضوع التجديد كان سهلًا منذ أن تحدث معي الكابتن حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد حسام ميدو وحازم إمام عضوي لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم، والأمور لم تستغرق وقتًا وتمت بسهولة من الطرفين".

وواصل قائلًا:" أفضل شعور أن يهتف جمهور النادي باسمك، وأن يكون هناك دعم من جمهور الزمالك، وأشكرهم كثيرًا وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية ونسعد الجماهير لأنهم يستحقون ذلك".

واختتم عمر جابر قائلًا:" نادي الزمالك عندما يشارك في أي بطولة يسعى للتتويج بها، وسنقاتل على أي بطولة نشارك فيها، من أجل حصدها لإسعاد الجماهير ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو  لمواجهة نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

الزمالك يصعد للمربع الذهبي لكأس مصر

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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