الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

الشربيني رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

حمادة الشربيني عضو
حمادة الشربيني عضو اتحاد الكرة، فيتو

منتخب مصر، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تكليف عضو المجلس حمادة الشربيني، برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى المغرب، لمواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني موعد السفر إلى المغرب؛ استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك 

طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى المغرب

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، عصر الأربعاء 19 مارس الجاري موعدا للسفر إلى المغرب، على متن طائرة خاصة، لخوض مباراته أمام إثيوبيا يوم 21 مارس على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء فى المغرب.

بعثة منتخب مصر، فيتو
بعثة منتخب مصر، فيتو

ومن المقرر، أن تغادر بعثة منتخب مصر مطار الدار البيضاء عقب المباراة مباشرة في طريق العودة إلى القاهرة، حتى يبدأ استعداداته لمواجهة سيراليون في الجولة السادسة من التصفيات نفسها والمحدد لها يوم 24 مارس باستاد القاهرة الدولي 

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس. 

 

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

 

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