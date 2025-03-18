الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

الهلال السعودي يجدد عقد علي البليهي

البليهي
البليهي

حسمت إدارة نادي الهلال السعودي مستقبل المدافع الدولي علي البليهي، بعد التقارير التي ربطته بتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

البليهي صاحب الـ35 عاما ارتبط في الفترة الأخيرة بتجديد عقده، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي حول المدة والراتب.

الهلال يجدد عقد البليهي

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال نجحت في تجديد عقد البليهي، لمدة موسمين، ليستمر حتى صيف عام 2027.


وأوضحت أن "الإدارة الهلالية ستعلن عن تجديد عقد اللاعب قريبًا، ولكنها تنتظر الانتهاء من خوض التحديات التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والآسيوي".

ويأتي التجديد للبليهي رغم الانتقادات الحادة التي تعرض لها خلال الموسم الحالي، بسبب تذبذب مستواه، والتسبب في العديد من الأهداف.

ويعاني البليهي في الوقت الحالي من إصابة عضلية، أبعدته عن مباريات الهلال الأخيرة ومعسكر المنتخب السعودي، لخوض مباراتي الصين واليابان.

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