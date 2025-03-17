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رياضة

كواليس اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة مع هاني أبوريدة لدعم حسام حسن

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

اتحاد الكرة، أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مساندتها بكامل أعضائها لجميع المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن وذلك منذ اليوم الأول لتولي اللجنة عملها بالاتحاد.


كما أكد جميع أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر وقدرته على تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026.


كما أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد على وحدة جميع أعضائها ولا وجود لخلافات بينهم، وأن كل ما تردد بهذا الخصوص أنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن الكل يعمل على قلب رجل واحد لتوفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية.

فيما يدرس اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة تعيين أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة متحدثا رسميًا للجنة خلفا لحلمي طولان المتحدث الرسمي الحالي، وذلك بعد تصريحات الأخير التي شهدت هجوما عنيفا على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وعلى رأسها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول. 

 

 

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