الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

قائمة منتخب إثيوبيا لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

منتخب اثيوبيا
منتخب اثيوبيا

أعلن المنتخب الإثيوبي لكرة القدم عن قائمة تضم 24 لاعبًا لمباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد مصر وجيبوتي.

 

قائمة أثيوبيا

 

 

وضم الفريق المهاجم أبو بكر ناصر، وهو اللاعب الوحيد المحترف خارج إثيوبيا، الذي وقّع مؤخرًا مع نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي لكنه لم يشارك بعد بسبب إصابة.  

وتسعى إثيوبيا لتحقيق أول فوز لها في المجموعة الأولى، حيث تبعد عن قادة المجموعة مصر بفارق سبع نقاط.


 موعد معسكر منتخب مصر الوطني

 وحدد حسام حسن يوم 16 مارس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 وحتى 24 مارس. 

 

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

وستكون أول مواجهات منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على المستوى الرسمي في عام 2025، أمام منتخب إثيوبيا في المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام أحد يومي 20 أو 21 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

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