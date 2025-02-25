أشرف صبحي مشيدا بمعرض سبورتس إكسبو: انطلاقة للرياضة المصرية نحو مكانة عالمية

سبورتس إكسبو، واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جولاته داخل المعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025" والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه فعالياته أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تفقد أشرف صبحي عددًا من الأجنحة المشاركة واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرياضة، مؤكدا أن هذا المعرض سيكون نقطة انطلاق للرياضة المصرية نحو مكانة عالمية كبيرة.

أشرف صبحي يتفقد معرض سبورتس إكسبو

وخلال جولته، التقى الوزير بعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا دعم الدولة لتطوير القطاع الرياضي وتعزيز الاستثمار فيه، مشددًا بالمستوى التنظيمي للمعرض ودوره في تعزيز الوعي الرياضي وتشجيع الابتكار في مجال الرياضة.

أشرف صبحي يتفقد معرض سبورتس إكسبو

كما شدد الوزير خلال الجولة على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية، لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس الصورة الحضارية للفعاليات الشبابية والرياضية في مصر.

أشرف صبحي يتفقد معرض سبورتس إكسبو

وأكد وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة الكامل لفعاليات المعرض وهذا الحدث الضخم، التي تسهم في دعم فرص التعاون بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن معرض "سبورتس إكسبو" يمثل منصة رائدة لعرض الابتكارات والمشاريع الرياضية.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة هذا العام باستضافة مؤتمر Soccerex العالمي الحدث الأبرز في صناعة كرة القدم، حيث يجمع أكثر من 100 متحدث بارز و1,500 مشارك من أكثر من 100 دولة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الدولي في الرياضة.

يُذكر أن "Sports Expo" والذي افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونائبا عن السيد رئيس الجمهورية، يعد واحدًا من أكبر الفعاليات الرياضية، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء لعرض أحدث المنتجات والخدمات في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية.

الشباب والرياضة: توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توافد عدد كبير من الجمهور لحضور فعاليات المعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025"، لليوم الثاني على التوالي، وسط حضور واسع من كبرى الأندية والاتحادات الرياضية العالمية.

ويشارك في معرض سبورتس إكسبو نخبة من الأندية العالمية، من بينها ريال مدريد، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، ليفربول، مانشستر يونايتد، إي سي ميلان، النادي الأهلي، الزمالك، الهلال، والاتحاد، إلى جانب كبرى الاتحادات الكروية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، الاتحاد الأرجنتيني، الاتحاد الإماراتي، الاتحاد الهولندي (KNVB)، الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPro)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى واللاتينية (CONCACAF).

الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

ويحظى "سبورتس إكسبو 2025" هذا العام بأهمية خاصة خاصة مع استضافة مؤتمر Soccerex العالمي، وهو الحدث الأبرز في صناعة كرة القدم، والذي يجمع أكثر من 100 متحدث بارز و1,500 مشارك من أكثر من 100 دولة، مما يوفر منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية ودعم التعاون الدولي في مجال الرياضة.

الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددًا من الأجنحة المشاركة، وذلك للإطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجال الرياضة.

الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

وخلال جولته، أكد وزير الشباب والرياضة دعم الدولة الكامل لهذا الحدث، مشيدًا بالتنظيم المتميز للمعرض ودوره في تعزيز الوعي الرياضي وتشجيع الابتكار في القطاع الرياضي. كما شدد على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية، لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس الصورة الحضارية لمصر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

يُذكر أن "Sports Expo" يُعد واحدًا من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء لعرض أحدث المنتجات والخدمات في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

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