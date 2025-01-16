زراعة الشرقية تنظم لقاءً توعويا مع مزارعي القمح ضمن مبادرة "ازرع"

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، محافظة الشرقية قيام المديرية باستكمال فعاليات مبادرة ازرع والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ لقاء توعوي مع مزارعي القمح بقرية شوبك إكراش بديرب نجم.

وجاء ذلك بحضور رفعت ثابت مسؤول أول التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية وفادى إيهاب وأبانوب إيميل (مختص تنموى بالهيئة القبطية)، والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة والمهندس صلاح محيى الدين مدير عام الإدارة الزراعية بديرب نجم، وبالإضافة إلى المهندس محمود الشناف أخصائي الإرشاد بالمحافظة والمهندس محمود عبد المنصف رئيس قسم الإرشاد الزراعي بالإدارة الزراعية بديرب نجم وبحضور مهندسى الإرشاد بالإدارة ومدير الجمعية ومسؤول المكون الإرشادى وعدد كبير من المزارعين.

مقابلة المزارعين وتوضيح أهمية المبادرة

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن خلال اللقاء تم مقابلة المزارعين، وتوضيح أهمية مبادرة أزرع والتي تهدف إلى التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح لاعتباره محصول استراتيجي حيث أن الدولة تشجع المزارعين على زراعته كذلك جميع المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقًا للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي للمزارعين وتنفيذ المدارس الحقلية والندوات الإرشادية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية بدءًا من مرحلة تجهيز الأرض حتى الحصاد وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال جهاز الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات بالإدارة الزراعية.

تشجيع المزارعين على تطبيق التكنولوجيا

ويتم تشجيع المزارعين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والممارسات الزراعية الجيدة والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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