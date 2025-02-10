زراعة الشرقية تنظم ندوة توعوية عن تربية ديدان الحرية التوتية

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بـ محافظة الشرقية، قيام المديرية بتنفيذ ندوة توعوية عن تربية ديدان الحرية التوتية كأحد المشاريع التنموية. وبالاشتراك مع معهد بحوث وقاية النبات وبالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، وبحضور الدكتور على أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات فرع الشرقية، والدكتور محمود سعد إبراهيم رئيس بحوث بمعهد وقاية النباتات.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تضمنت زراعة أشجار التوت بغرض تربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي وتربية الأعمار الصغيرة والكبيرة ليرقات دودة القز والعناية بالتربية وعمليات التشرنق والطرق المختلفة الخاصة بها وصفات الشرانق الجيدة بالاضافة الى الأهمية الاقتصادية لمشروع الحرير.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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