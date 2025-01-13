زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري

اكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن الذبح الأمن والأختام وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى وبالإشتراك مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بحضور كلا من الدكتورة آمال أحمد ابراهيم والدكتورة مها عثمان بالمديرية.

الكشف البيطرى على الذبائح

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى إنه خلال الندوة تم الحديث عن أهمية الذبح الأمن داخل المجازر الحكومية لضمان الكشف البيطري على الذبائح وهى حية وبعد الذبح.

انواع الاختام لضمان سلامة اللحوم

كما تطرق الحديث إلى أنواع الأختام وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم بالإضافة إلى أهم الأمراض ذات الأثر الضار على الثروة الحيوانية كالجلد العقدى والذى ينتقل بالحشرات الماصة للدم مثل الناموس كما ينتقل بالحقن الملوثة وتظهر أعراض المرض على هيئة حبوب أو عقد على الجلد وزيادة حجم عدد الحيوانات.

الالتزام بالتحصين الدورى

وأضاف وكيل وزارة الزراعة ضرورة الإلتزام بالتحصين الدورى ضد أمراض الحيوانات والتوعية برش حظائر المواشي بانتظام والحرص على قفل الشبابيك الخاصة بها بسلك لمنع دخول الحشرات كذلك توعية المربيين في حالة ظهور المرض بضرورة عزل الحيوان المصاب مع إبلاغ أقرب وحدة بيطرية وذلك تفعيلًا للشق الوقائي للحيوانات المصابة.

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