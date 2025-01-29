زراعة الشرقية تنظم يوما حقليا للنهوض بمحصول القمح

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بـمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلى عن محصول القمح ضمن أنشطة ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية بالتنسيق مع مدير عام الزراعة، ومدير عام الإرشاد.

وجاء ذلك ضمن أنشطة الإرشاد الزراعي بقرية برمكيم مركز ديرب نجم، بحضور الدكتورة منال عبد الصمد حسن رئيس بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل ومدير محطة بحوث كفر الحمام والدكتور محمد محمد إبراهيم بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس رضا محمد محفوظ بجهاز تحسين الأراضي بالشرقية، وأخصائي الإرشاد بالمحافظة ومهندسى الإرشاد بالإدارة وعدد كبير من المزارعين بالقرية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن اليوم الحقلي يهدف إلى توعية وتعريف المزارعين بكل العمليات الزراعية الهامة لمحصول القمح وأهمية تجهيز الأرض للزراعة، كذلك تنفيذ التوصيات والمقررات المتبعة من قِبل وزارة الزراعة.

كما تطرق الحديث إلى إستعراض خطوات زراعة القمح والطرق المتبعة فى كل خطوة وأهمية عملية الري وأهم التوصيات الفنية الواجب إتباعها خلال الفترة الحالية من عمر النبات والتي تشمل كيفية إدارة المياه بشكل فعال وأثر ذلك على تحسين جودة المحصول كذلك الأمراض والآفات التى يتعرض لها المحصول وطرق التخلص منها.

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