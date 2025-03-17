الإثنين 17 مارس 2025
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خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: مقربون من نتنياهو يدرسون تقديم موعد اجتماع الحكومة لإقالة رئيس الشاباك

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"إن مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرسون إمكانية تقديم موعد اجتماع الحكومة الذي سيناقش إقالة رئيس الشاباك.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن جهات وقطاعات عدة تخطط للتظاهر قرب مقر الحكومة بالقدس الأربعاء المقبل رفضا لإقالة رئيس الشاباك.

 

مظاهرات في إسرائيل رفضا لإقالة رئيس الشاباك 

 وأضافت هيئة البث، في تقرير اليوم الإثنين أن المظاهرات ستتزامن مع جلسة الحكومة التي سيعقدها نتنياهو للتصديق على قرار إقالة بار.

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وسائل إعلام إسرائيلية: مظاهرات مرتقبة رفضا لإقالة رئيس الشاباك

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير اليوم الاثنين،  أن منتدى قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية يعارضون إقالة رئيس الشاباك.

 

منتدى قطاع الأعمال يعارض قرار نتنياهو 

وأكد منتدى قطاع الأعمال أن آخر ما تحتاجه إسرائيل  الآن معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.

ومن جانبها نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منتدى الأعمال الإسرائيلي قوله: سنقف خلف حراس البوابة، وندعو نتنياهو إلى وقف تدمير الديمقراطية.

وفي السياق ذاته ذكر  زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الاثنين،  أن دولة الاحتلال الإسرائيلية  فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  عليه الاستقالة.

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