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خارج الحدود

الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي البلاد

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن غارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يحمر جنوبي لبنان.

استشهاد شخص في غارة إسرائيلية على لبنان 

ومن جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة في البلدة ذاتها.

واستشهد  شخصين أمس الأحد في ضربتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان، حسبما أفادت مصادر رسمية محلية، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال عنصرين من حزب الله.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "مسيرة إسرائيلية معادية شنت ضربة على سيارة في بلدة ميس الجبل، مما أدى إلى سقوط شهيد".

وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن بيان لوزارة الصحة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر أدت إلى استشهاد مواطن وجرح آخر".

وأوضحت الوكالة أن الضربة نفذتها "مسيرة قرابة الثانية فجرا على سيارة رباعية الدفع، على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل".

وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه اغتال عنصرين من حزب الله "كانا يهمان بأعمال استطلاع وتوجيه عمليات في منطقتي ياطر وميس الجبل"، مدعيا أن أنشطتهما تشكل "انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

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لبنان مسيرة إسرائيلية جيش الاحتلال

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