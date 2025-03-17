الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

تحرير 1027 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 1027 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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فوائد الملصق الألكترونى 

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.


وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية، رفع  42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 451 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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