ضبط عامل ونجله للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمرج

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط عامل ونجله؛ لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة المرج.

ضبط عامل ونجله للتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المرج



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج ؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.



تنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المرج

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب وعُثر بمدخل العقار على حفرة بقطر 3 متر وعمق 5 متر.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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