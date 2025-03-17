كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بإصدار أصوات صاخبة بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.





القبض على قائد سيارة لإصدار أصوات صاخبة بمدينة الرحاب

القبض على قائد سيارة لإصدار أصوات صاخبة بمدينة الرحاب

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سكان مدينة الرحاب بالقاهرة من قيام قائد سيارة بإصدار أصوات صاخبة وإزعاج المواطنين.



وبالفحص تمكنت قوات الشرطة، من ضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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