قرار جديد من النيابة الإدارية في واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالبحيرة

باشرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري قرقر، مدير النيابة، تحقيقاتها فيما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن واقعة تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة بالضرب على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

و استمع المستشار خالد شبل وكيل النيابة، لأقوال رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، والموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وعدد من المدرسين والإداريين وطالبات المدرسة من شهود الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء كلًا من مدير إدارة المراجعه الداخليه والحوكمة بمديرية التربيه والتعليم بالبحيرة، والطالبتين المعتدى عليهما، ومدير المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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