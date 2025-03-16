الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

قرار جديد من النيابة الإدارية في واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالبحيرة

واقعة الطالبتين المعتدى,
واقعة الطالبتين المعتدى, فيتو

باشرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري قرقر، مدير النيابة، تحقيقاتها فيما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن واقعة تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة بالضرب على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

بعد واقعة «الشلوت» في البحيرة.. قصة ضرب الطلاب بالمدارس.. ظاهرة عالمية توحشت في القرون الوسطى.. اتبعتها مؤسسات تعليم نخبة انجلترا.. الحظر بدأ بالسويد وتبعها دول العالم.. وهذه أسباب استمرارها

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

و استمع المستشار  خالد شبل وكيل النيابة، لأقوال رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، والموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وعدد من المدرسين والإداريين وطالبات المدرسة من شهود الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء كلًا من مدير إدارة المراجعه الداخليه والحوكمة بمديرية التربيه والتعليم بالبحيرة، والطالبتين المعتدى عليهما، ومدير المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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التربية والتعليم بالبحيرة المدارس الثانوية الفنية مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مركز الإعلام والرصد محافظة البحيرة تعدي علي طالبتين بالبحيرة

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