القبض على عامل نظافة متهم بطعن صيدلي في العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل نظافة متهم بطعن صيدلي بمقص بدائرة قسم شرطة العمرانية، بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بلاغ بقتل صيدلي بشارع الكنيسة علي يد عامل بسبب قيام المجني عليه بطرده من عمله بالصيدلية.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن ينجح في السيطرة على مشاجرة بأطفيح وضبط طرفيها

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء، نشبت بين طرفين بدائرة مركز شرطة أطفيح، ونتج عنها إصابة فني تكييف يبلغ من العمر 40 عامًا بجروح قطعية بالجسم، وعامل يبلغ من العمر 44 عامًا، بجروح قطعية متفرقة، بسبب خلافات الجيرة.

وتم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وذلك فور أن تلقي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، يفيد فيه بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

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