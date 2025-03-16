الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط 4 قضايا مخدرات و4 من حائزي الأسلحة النارية

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن  ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم "قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.

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كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين"لــ 3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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