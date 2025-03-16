عقب تداول فيديو للواقعة، القبض على قائد سيارة للسير عكس الاتجاه بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بالجيزة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثانٍ بمديرية أمن الجيزة معرضًا سلامة المواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط السيارة، وقائدها "يحمل جنسية إحدى الدول"– مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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