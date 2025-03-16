شرطة التجمع الخامس تسلم طفلة شارع التسعين المتسولة لدار الرعاية

الطفلة المتسولة، سلمت قوات قسم شرطة التجمع الخامس طفلة تبلغ من العمر عامين لدار رعاية الطفل التابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد تحرير محضر رسمي، لحمايتها من الاستغلال، وسط تحركات من المجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق والدتها.

وكان الشاب "مايكل مكرم"، صاحب واقعة طفلة التجمع المتسولة، نشرمنشورًا جديدًا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أعلن خلاله عن تطورات القضية، قائلًا: "شكرًا لكل من ساعد في ايصالنا إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدة منظمات أخرى، اليوم ذهبنا إلى نيابة التجمع الخامس الجزئية مع ممثل من المجلس القومي، وسيتم تحويل الطفلة إلى دار رعاية بعد انتهاء الإجراءات".



بدأت القصة عندما نشر مايكل مكرم منشورًا عبر "فيسبوك"، يروي فيه تفاصيل عثوره على الطفلة، مشيرًا إلى أن والدتها اعتادت تركها في الشارع بهدف التسول، حيث كان يتم نقلها إلى قسم الشرطة بشكل متكرر من قبل الأهالي.

الطفلة

أوضح مكرم أنه كان يقود سيارته ظهرًا في شارع التسعين بالتجمع الخامس، حينما لاحظ طفلة صغيرة، لا يتجاوز عمرها السنتين، تقف على الجزيرة الوسطى وحيدة، وبجوارها شاب يبدو أنه يحاول معرفة قصتها.

وأكمل: "وقفت وسألت الشاب، فأخبرني أنه وجدها على الرصيف بمفردها وبحالة سيئة، حيث كان أحد أصابع يدها مصابًا ومتورمًا، وعلى رأسها آثار جرح قديم، كما بدت ملابسها في حالة مزرية."

وأضاف أنه حاول التواصل مع خط نجدة الطفل (16000)، لكنه كان خارج الخدمة لعدة مرات، حتى تمكن أخيرًا من الوصول إليهم، حيث تم إبلاغه بضرورة نقل الطفلة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي قبل تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

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