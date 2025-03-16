القبض على المتهمين باقتحام منزل سيدة مسنة في العمرانية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين باقتحام منزل سيدة مسنة تبلغ من العمر 75 عامًا، وقاموا بتحطيم الباب الحديدي للمنزل قبل أن يعتدوا عليها بوحشية، متسببين لها في إصابات خطيرة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك فور تحديد هوية المتهمين من خلال فيديو تم تصويره من قبل أحد جيران المجني عليها وتم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي وتم ضبطهم خلال أكمنة أعدت لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وثق لحظات الاعتداء، حيث ظهر الجناة وهم يحطمون باب المنزل ويدخلون إليه عنوة، قبل أن ينهالوا على السيدة المسنة بالضرب المبرح.

وبسبب شدة خوف الجيران من بطش المعتدين، لم يتمكن أحد من التدخل لإنقاذ السيدة، فاكتفوا بتوثيق الواقعة وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

فور تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالحادث، انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العمرانية، إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن المجني عليها تُدعى فوزية تبلغ من العمر 75 عامًا، وقد أصيبت بـ كسور في الحوض والعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كشفت التحريات وشهادات الجيران أن المعتدين مجموعة من البلطجية المقيمين في المنطقة، وأن الاعتداء جاء نتيجة خلافات الجيرة.

كما أفاد الشهود أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدون فيها على المسنة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتمكن من تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وجار العرض علي النيابة لتولي التحقيقات.

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