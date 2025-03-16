الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن ينجح في السيطرة على مشاجرة بأطفيح وضبط طرفيها

مشاجرة بسلاح أبيض
مشاجرة بسلاح أبيض في أطفيح، فيتو

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء، نشبت بين طرفين بدائرة مركز  شرطة أطفيح، ونتج عنها إصابة  فني تكييف يبلغ من العمر 40 عامًا بجروح قطعية بالجسم، وعامل يبلغ من العمر 44 عامًا، بجروح قطعية متفرقة، بسبب خلافات الجيرة.

وتم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وذلك فور أن تلقي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، يفيد فيه بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيزة، قام على إثرها بالتعدى على بعضها البعض باستخدام سلاح أبيض “مطواة". 

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر بها اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، فيما تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

شرطة التجمع الخامس تسلم طفلة شارع التسعين المتسولة لدار الرعاية

القبض على المتهمين باقتحام منزل سيدة مسنة في العمرانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجهزة البحث الجنائي مركز شرطة أطفيح أمن الجيزة المشاجرة

مواد متعلقة

شرطة التجمع الخامس تسلم طفلة شارع التسعين المتسولة لدار الرعاية

القبض على المتهمين باقتحام منزل سيدة مسنة في العمرانية

حالات تمنع الأم من حضانة صغارها ووقف النفقة، تعرف عليها

المعمل الجنائي يفحص حريق شقة دار السلام

مصرع أم وطفليها إثر حريق مروع بأبو النمرس والأمن يحقق في ملابسات الحادث

مصرع سيدة تحت عجلات سيارة مسرعة في الدقي والأمن يضبط السائق

إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي والمرور يعيد الحركة لطبيعتها

فتاة تخطف نجل إعلامي شهير في الشيخ زايد

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

الجيش السوري يستهدف بالمدفعية مواقع حزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان (فيديو)

السيسي: لا يمكن لأحد المساس بمصر

برشلونة يقلب تأخره لفوز على أتلتيكو مدريد 2/4 في الدوري الإسباني

السيسي: بلدنا بخير والأمور تسير بشكل جيد على المستوى الاقتصادي والمشروعات

معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

ننفرد بنشر الجدول الكامل لجميع مباريات دورة قطر الودية بمشاركة منتخب مصر

منوعات

المزيد

فنلندا ترفض تصدير البيض إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء وداع المعتمرين في اليوم السابع عشر من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أم المؤمنين زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات

درس التراويح بالجامع الأزهر يبين الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية