الأمن ينجح في السيطرة على مشاجرة بأطفيح وضبط طرفيها

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء، نشبت بين طرفين بدائرة مركز شرطة أطفيح، ونتج عنها إصابة فني تكييف يبلغ من العمر 40 عامًا بجروح قطعية بالجسم، وعامل يبلغ من العمر 44 عامًا، بجروح قطعية متفرقة، بسبب خلافات الجيرة.

وتم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وذلك فور أن تلقي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، يفيد فيه بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيزة، قام على إثرها بالتعدى على بعضها البعض باستخدام سلاح أبيض “مطواة".

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر بها اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، فيما تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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