الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

أسماء المصابين في حريق العمرانية ومصدر يكشف السبب

حريق أرض فضاء في
حريق أرض فضاء في العمرانية ووقوع مصابين، فيتو

حصلت فيتو على أسماء المصابين وخسائر حريق نشب بأرض فضاء بدائرة قسم شرطة  العمرانية، وهم ربة منزل تدعى “تحية.محمد” تبلغ من العمر 65 عامًا، وعامل يدعى “مصطفى.أحمد” يبلغ من العمر 30 عامًا، بحروق متفرقة بالجسم، ومن الخسائر؛ نفوق حصان وتفحم دراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المجاورات، وتمت السيطرة عليه، وجرت عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعاله مرة أخرى، ورجحت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث، أن مصدرًا حراريًا هو سبب نشوب الحريق.

البداية كانت تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق في أرض فضاء بدائرة القسم ووجود مصابين.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم.

 

وتحرّر محضر بالواقعة، وأُخطر بها اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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فيتو قسم شرطة العمرانية الحماية المدنية الحريق

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