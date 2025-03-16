الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق شقة دار السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة فحص، حريق نشب داخل شقة سكنية فى دائرة قسم شرطة دار السلام، للوقوف على أسبابه.

عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد بعدما نجحت في السيطرة على الحريق، فور أن انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، لموقع الحادث وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق دون إصابات.

ويواصل رجال المباحث، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم  وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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المعمل الجنائي أمن القاهرة قسم شرطة دار السلام

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