الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

كأس عاصمة مصر، سامي قمصان يبدأ استكشاف إنبي بالفيديو

سامي قمصان، فيتو
سامي قمصان، فيتو

يبدأ سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق إنبي استعدادا لمواجهة الفريقين الخميس المقبل، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما على ستاد السلام ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن سامي قمصان سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مواجهة إنبي المقرر لها  يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا” بسبب غياب مارسيل كولر المدير الفني للأحمر. 

ويغيب كولر عن الأهلي في مباراة إنبي، بسبب السفر إلى سويسرا لقضاء فترة إجازته، والتي حصل عليها عقب فض معسكر الفريق بعد أحداث مباراة القمة 130.  

وقال المصدر إن قمصان سيقود الأهلي أمام إنبي، بالاضافة لاعتماده على عدد من اللاعبين الشباب لتعويض غياب اللاعبين الدوليين.  

 

الأهلي يحسم موقفه من مباراة إنبي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف الفريق من خوض مباراة إنبي المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا”. 

وكان موقف النادي الأهلي يسيطر عليه الغموض بعد قرار مجلس الإدارة بالانسحاب من بطولة الدوري المصري وكأس عاصمة مصر علي هامش أزمة مباراة القمة 130 والتي شهدت انسحاب الأحمر أمام الزمالك واحتساب النتيجة لصالح الفارس الأبيض.  

وقال المصدر إن مسؤولو النادي الأهلي قرروا خوض مباراة إنبي  في بطولة كأس عاصمة مصر، بصورة طبيعية ولا يوجد تفكير في عدم لعب المباراة. 

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

 

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