الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

الأهلي يخوض جولة جديدة من مفاوضات تجديد ربيعة وياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم مدافع
ياسر إبراهيم مدافع الأهلي

أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك جلسة جديدة تجمع محمد شوقي نائب للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبا الفريق لتجديد تعاقدهما الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يسعي الأهلي لحسم هذا الأمر خلال فترة التوقف الحالية. 

قال مصدر داخل الأهلي: إن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لن يكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الهلال السوداني المحدد لها الأول من أبريل القادم بسبب عدم الجاهزية الفنية والطبية بعد إصابته مؤخرا فى العضلة الخلفية. 

وكان اللاعب قد تعافى من الإصابة بمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي قبل أن يتعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة السابقة. 

كما أكد مصدر داخل الأهلي أن المغربي يحيي عطية الله أصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في المرحلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة في الوجه حيث تبقي مشاركته في المباريات قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد أن أصبح جاهز طبيا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني. 

ويطير وفد من النادي الأهلي اليوم الأحد إلى مدينة ميامي الأمريكية لحضور ورشة عمل، تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة المارد الأحمر بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تقام ورشة العمل خلال الفترة من 17 إلى 20 من شهر مارس الجاري بمشاركة ممثلي 32 فريقا، علي ان يعود بعدها وفد الأهلي مباشرة إلى القاهرة.  

مكافأة الأهلي نظير المشاركة في كأس العالم للأندية

ومن جهة أخرى تسلم النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد  بقيمة مكافأة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.  

وأكد الفيفا في خطابه أن قيمة المكافأة تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار، على أن تكون مكافأة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، مليوني دولار فيما سيكون التعادل بمليون دولار، وذلك بعدما أعلن فيفا مؤخرًا أنه سيُحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة. 

ولم يشمل الخطاب ما تردد مؤخرًا بشأن حصول النادي على مليوني دولار من "فيفا" بدعوى الجماهيرية والشعبية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وشدد مصدر على أن هذه المكافأة لم تُدرج ضمن لائحة مكافآت البطولة العالمية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا حول العالم، ويُشارك فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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