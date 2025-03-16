الأحد 16 مارس 2025
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صحة ومرأة

متى يكون الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار مقلقا؟

الانتفاخ
الانتفاخ

الشعور بالانتفاخ من الأعراض المزعجة التى يشعر الكثير منا بها بعد الإفطار فى شهر رمضان المبارك، نتيجة تناول الطعام دفعة واحدة بعد الامتناع عن الطعام والشراب فترة طويلة.

والانتفاخ يعنى غير الهضم أو تناول المسبكات والمقليات، وعادة المصاب بها يتناول المهضمان وغيرها للشعور بالراحة، ولكن احيانا يكون هذا الشعور مقلق ولا بد من تدخل طبى.

 

متى يكون الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار مقلقا 

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار أمر شائع، خاصة بعد تناول وجبة كبيرة أو غنية بالأطعمة الدسمة أو الغازات، ومع ذلك، قد يكون الانتفاخ مقلقًا في بعض الحالات التي تشير إلى مشكلة صحية تحتاج إلى استشارة طبية، لذا يجب الانتباه إذا كان الانتفاخ مصحوبًا بأحد الأعراض التالية، منها:-

  • ألم شديد في البطن، إذا كان الألم حادًا أو متزايدًا، فقد يكون علامة على مشكلة في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة، القرحة الهضمية، أو انسداد الأمعاء.
  • انتفاخ مستمر لا يزول، إذا استمر الانتفاخ لساعات أو أيام دون تحسن، فقد يشير إلى متلازمة القولون العصبي أو مشاكل أخرى في الأمعاء.
  • صعوبة في التنفس، قد يدل ذلك على ارتجاع معدي مريئي أو ضغط زائد على الحجاب الحاجز.
  • غثيان وقيء، قد يكون مؤشرًا على التسمم الغذائي أو انسداد معوي.
  • فقدان الوزن غير المبرر، إذا كنت تعاني من انتفاخ مستمر مع فقدان الوزن دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على اضطرابات هضمية خطيرة مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو حتى الأورام.
  • وجود دم في البراز أو القيء، قد يكون ذلك مؤشرًا على نزيف داخلي، قرحة معدية، أو سرطان الجهاز الهضمي.
الشعور بالانتفاخ 
الشعور بالانتفاخ 

أسباب الإصابة بالانتفاخ بعد الإفطار 

وأضاف خلبل، أن هناك أسباب شائعة للاصابة بالانتفاخ بعد الإفطار، منها:-

  • تناول الطعام بسرعة دون مضغه جيدًا.
  • الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات.
  • شرب المشروبات الغازية.
  • تناول البقوليات أو الأطعمة التي تسبب الغازات.
  • عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية تجاه بعض الأطعمة.
  • القلق والتوتر اللذان قد يؤثران على عملية الهضم.

نصائح تجنبك الإصابة بالانتفاخ بعد الإفطار 

وتابع، أن هناك نصائح تساعد فى تخفيف الانتفاخ، منها:-

  • تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.
  • تجنب المشروبات الغازية والأطعمة المسببة للغازات.
  • شرب ماء دافئ أو شاي الأعشاب مثل النعناع والزنجبيل.
  • المشي بعد تناول الطعام لتعزيز الهضم.
  • تجنب النوم مباشرة بعد الأكل.
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