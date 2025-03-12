الأربعاء 12 مارس 2025
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صحة ومرأة

الصحة تكشف سر الشعور بحرقة المعدة في رمضان

حرقة المعدة في رمضان
حرقة المعدة في رمضان

كشفت وزارة الصحة عن أسباب الإصابة بعسر الهضم وحرقة المعدة في شهر رمضان الكريم.

كثرة تناول الطعام في وجبة الإفطار

 

وأكدت وزارة الصحة أن السبب الرئيسي هو كثرة تناول الطعام في وجبة الإفطار وكذلك السحور وعدم تقسيم الأكل للوجبات صغيرة.

أوضحت وزارة الصحة أنه لقضاء شهر رمضان بصحة وبدون عسر هضم، يجب الحرص على تناول وجبة سحور خفيفة ومتوازنة.

كما وجهت وزارة الصحة نصائح في شهر رمضان الكريم لتجنب حرقة المعدة والاحساس بالحموضة بعد  الإفطار.

وتضمنت أهم  النصائح: 

١-ابدأ بالأطعمة سهلة الهضم مثل التمر
٢-لا تفرط في تناول الطعام عند بدء الإفطار

٣- امنح المعدة راحة لمدة دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية
 ٤- تجنب الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون والزيوت لأنها قد تحفز ارتجاع الحمض وتتسبب في الانتفاخ والتجشؤ.

٥-الإقلاع عن التدخين

٦-إنقاص الوزن

٧-يجب مراجعة الأدوية التى يتم تناولها يمكن ان تكون سبب في الشعور الحموضة منها الإسبرين ومضادات الاكتئاب ومسكنات الألم المضادة للالتهاب وهرمون الاستروجين

٨-تجنب تناول الاطعمة المقلية والحارة التى تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

وحذرت الدكتورة جيهان رابح، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة كسر الصيام على المشروبات الغازية، وهو من العادات السيئة للكثير من الأشخاص في رمضان مشيرة إلى أن له الكثير من الاضرار لأنها تحتوي على كميات مرتفعة من السكريات والسعرات الحرارية وتسبب السمنة.

كما حذرت استشاري التغذية العلاجية من الإفراط في تناول الاطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال شهر رمضان الكريم مشيرة الى ان سفرة رمضان التى تحتوي على اشهى الأكلات يمكن ان تتخطي 1500 سعر حراري لافتة الى ان الكثير من الاشخاص لا يحسبون السعرات الحرارية التى يتناولونها في الوجبات او السعرات الحرارية التى  يحتاج اليها الجسم.

أوضحت لـ"فيتو " أنه يتم الاعتماد على الكربوهيدرات والنشويات في اغلب الوجبات اليومية سواء الأرز بالخلطة او المكرونة البشاميل والمقليات والسمبوسة والكبيبة والكفتة ويتم اغفال طبق السلطة الخضراء ويتم الاعتماد على انواع بروتين متعددة سواء اللحوم أوالرومي.

كسر الصيام على مشروبات عالية السعرات الحرارية 

وأشارت إلى أن من ضمن العادات السيئة في رمضان التى يفعلها معظمنا هي كسر الصيام على مشروبات عالية السعرات الحرارية 

يجب تفادي كمية السكريات فيها بجانب تناول مشروب الخشاف باللبن والمكسرات ويجب تقليل كمية المكسرات واستخدام لبن خالي الدسم وسكر دايت حتى تكون خفيفة السعرات الحرارية.

العادات السيئة في الصيام

واشارت الى أن من ضمن العادات السيئة هي عدم مضغ الطعام جيدا مما يسبب صعوبة في الهضم ويجب ان يصل الطعام للمعدة في شكل سائل كما أن أكل السكريات بعد الإفطار من العادات السيئة وايضا تناول الصودا والمشروبات الغازية بدلا من الماء امر سيء وليس له قيمة غذائية ويسبب هشاشة عظام.

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وأوصت بالاعتماد في الطعام على طبق رمضان الصحي الذي يحتوي على بروتين ولحوم خالية من الدهون ونشويات معتدلة حتى لا يزيد الوزن في رمضان

 

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