6 طرق للتخلص من أعراض حساسية اللاكتوز بالمنزل
يعاني الكثيرون من أعراض الانتفاخ والتشنجات بعد تناول منتجات الألبان، وخاصة الآيس كريم، وهذه الأعراض قد تكون دلالة على عدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة شائعة تحدث نتيجة نقص إنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب.
أسباب عدم تحمل اللاكتوز
أوضحت الدكتورة كلير جانسون نوديل، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن معظم الناس يولدون بهذا الإنزيم، ولكن إنتاجه يقل مع التقدم في العمر، مما يجعل عدم تحمل اللاكتوز أكثر شيوعًا بين البالغين.
علاجات لتخفيف أعراض حساسية اللاكتوز
تظهر الأعراض عادة في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول منتجات الألبان، وقد تستمر لمدة تصل إلى يومين، ولتخفيف هذه الأعراض، تقدم الدكتورة جانسون نوديل النصائح التالية:
الأدوية
أدوية الغازات: تحتوي على سيميثيكون لتخفيف الغازات والانتفاخ.
أدوية الإسهال: تحتوي على لوبيراميد أو بزموت سبساليسيلات لـعلاج الإسهال.
أدوية القيء: تحتوي على كربوهيدرات فوسفاتية لعلاج الغثيان والقيء.
النظام الغذائي
تجنب منتجات الألبان والأطعمة والمشروبات التي تزيد من تهيج الجهاز الهضمي، مثل الكحول والكافيين والبقوليات والمشروبات الغازية والأطعمة المقلية والحارة والسكريات.
التركيز على الأطعمة سهلة الهضم، مثل الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص.
النشاط البدني
ممارسة التمارين الخفيفة، مثل المشي واليوجا، لتحفيز الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات والانتفاخ.
تدليك البطن
تدليك البطن بحركات دائرية خفيفة لتخفيف الغازات والانتفاخ.
الزنجبيل والنعناع
تناول شاي الزنجبيل أو النعناع لتهدئة المعدة وتخفيف الغثيان.
الحرارة الخفيفة
وضع كمادات دافئة أو وسادة تدفئة على البطن لتخفيف تشنجات العضلات.
نصائح للوقاية من أعراض عدم تحمل اللاكتوز
تناول منتجات الألبان بكميات معتدلة ومع الوجبات.
تناول دواء اللاكتاز قبل تناول منتجات الألبان.
اختيار منتجات الألبان قليلة اللاكتوز أو الخالية من اللاكتوز.
تجربة بدائل الحليب الخالية من اللاكتوز، مثل حليب الشوفان أو اللوز.
تحسين صحة الأمعاء باستخدام البريبايوتكس والبروبيوتكس.
متى يجب استشارة الطبيب؟
إذا كانت الأعراض مزمنة، يجب استشارة الطبيب لاستبعاد الأسباب الأخرى المحتملة، مثل عدم تحمل أطعمة أخرى أو حالات مرضية أخرى، ويمكن إجراء اختبار التنفس أو اختبار الدم لتأكيد تشخيص حساسية اللاكتوز.
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