6 طرق للتخلص من أعراض حساسية اللاكتوز بالمنزل

يعاني الكثيرون من أعراض الانتفاخ والتشنجات بعد تناول منتجات الألبان، وخاصة الآيس كريم، وهذه الأعراض قد تكون دلالة على عدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة شائعة تحدث نتيجة نقص إنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب.

أسباب عدم تحمل اللاكتوز

أوضحت الدكتورة كلير جانسون نوديل، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن معظم الناس يولدون بهذا الإنزيم، ولكن إنتاجه يقل مع التقدم في العمر، مما يجعل عدم تحمل اللاكتوز أكثر شيوعًا بين البالغين.

علاجات لتخفيف أعراض حساسية اللاكتوز

تظهر الأعراض عادة في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول منتجات الألبان، وقد تستمر لمدة تصل إلى يومين، ولتخفيف هذه الأعراض، تقدم الدكتورة جانسون نوديل النصائح التالية:

الأدوية

أدوية الغازات: تحتوي على سيميثيكون لتخفيف الغازات والانتفاخ.

أدوية الإسهال: تحتوي على لوبيراميد أو بزموت سبساليسيلات لـعلاج الإسهال.

أدوية القيء: تحتوي على كربوهيدرات فوسفاتية لعلاج الغثيان والقيء.

النظام الغذائي

تجنب منتجات الألبان والأطعمة والمشروبات التي تزيد من تهيج الجهاز الهضمي، مثل الكحول والكافيين والبقوليات والمشروبات الغازية والأطعمة المقلية والحارة والسكريات.

التركيز على الأطعمة سهلة الهضم، مثل الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص.

النشاط البدني

ممارسة التمارين الخفيفة، مثل المشي واليوجا، لتحفيز الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات والانتفاخ.

تدليك البطن

تدليك البطن بحركات دائرية خفيفة لتخفيف الغازات والانتفاخ.

الزنجبيل والنعناع

تناول شاي الزنجبيل أو النعناع لتهدئة المعدة وتخفيف الغثيان.

الحرارة الخفيفة

وضع كمادات دافئة أو وسادة تدفئة على البطن لتخفيف تشنجات العضلات.

نصائح للوقاية من أعراض عدم تحمل اللاكتوز

تناول منتجات الألبان بكميات معتدلة ومع الوجبات.

تناول دواء اللاكتاز قبل تناول منتجات الألبان.

اختيار منتجات الألبان قليلة اللاكتوز أو الخالية من اللاكتوز.

تجربة بدائل الحليب الخالية من اللاكتوز، مثل حليب الشوفان أو اللوز.

تحسين صحة الأمعاء باستخدام البريبايوتكس والبروبيوتكس.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت الأعراض مزمنة، يجب استشارة الطبيب لاستبعاد الأسباب الأخرى المحتملة، مثل عدم تحمل أطعمة أخرى أو حالات مرضية أخرى، ويمكن إجراء اختبار التنفس أو اختبار الدم لتأكيد تشخيص حساسية اللاكتوز.

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