الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

6 طرق للتخلص من أعراض حساسية اللاكتوز بالمنزل

حساسية اللاكتوز،
حساسية اللاكتوز، فيتو

يعاني الكثيرون من أعراض الانتفاخ والتشنجات بعد تناول منتجات الألبان، وخاصة الآيس كريم، وهذه الأعراض قد تكون دلالة على عدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة شائعة تحدث نتيجة نقص إنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب.

أسباب عدم تحمل اللاكتوز

أوضحت الدكتورة كلير جانسون نوديل، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن معظم الناس يولدون بهذا الإنزيم، ولكن إنتاجه يقل مع التقدم في العمر، مما يجعل عدم تحمل اللاكتوز أكثر شيوعًا بين البالغين.

 

علاجات لتخفيف أعراض حساسية اللاكتوز

تظهر الأعراض عادة في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول منتجات الألبان، وقد تستمر لمدة تصل إلى يومين، ولتخفيف هذه الأعراض، تقدم الدكتورة جانسون نوديل النصائح التالية:

الأدوية

أدوية الغازات: تحتوي على سيميثيكون لتخفيف الغازات والانتفاخ.

أدوية الإسهال: تحتوي على لوبيراميد أو بزموت سبساليسيلات لـعلاج الإسهال.  

أدوية القيء: تحتوي على كربوهيدرات فوسفاتية لعلاج الغثيان والقيء.

النظام الغذائي

تجنب منتجات الألبان والأطعمة والمشروبات التي تزيد من تهيج الجهاز الهضمي، مثل الكحول والكافيين والبقوليات والمشروبات الغازية والأطعمة المقلية والحارة والسكريات.

التركيز على الأطعمة سهلة الهضم، مثل الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص.

النشاط البدني

ممارسة التمارين الخفيفة، مثل المشي واليوجا، لتحفيز الجهاز الهضمي وتخفيف الغازات والانتفاخ.

تدليك البطن

تدليك البطن بحركات دائرية خفيفة لتخفيف الغازات والانتفاخ.

الزنجبيل والنعناع

تناول شاي الزنجبيل أو النعناع لتهدئة المعدة وتخفيف الغثيان.

الحرارة الخفيفة

وضع كمادات دافئة أو وسادة تدفئة على البطن لتخفيف تشنجات العضلات.

نصائح للوقاية من أعراض عدم تحمل اللاكتوز

تناول منتجات الألبان بكميات معتدلة ومع الوجبات.

تناول دواء اللاكتاز قبل تناول منتجات الألبان.

اختيار منتجات الألبان قليلة اللاكتوز أو الخالية من اللاكتوز.

تجربة بدائل الحليب الخالية من اللاكتوز، مثل حليب الشوفان أو اللوز.

تحسين صحة الأمعاء باستخدام البريبايوتكس والبروبيوتكس.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت الأعراض مزمنة، يجب استشارة الطبيب لاستبعاد الأسباب الأخرى المحتملة، مثل عدم تحمل أطعمة أخرى أو حالات مرضية أخرى، ويمكن إجراء اختبار التنفس أو اختبار الدم لتأكيد تشخيص حساسية اللاكتوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عدم تحمل اللاكتوز حساسية اللاكتوز نصائح للوقاية من أعراض عدم تحمل اللاكتوز علاجات لتخفيف أعراض حساسية اللاكتوز اللاكتوز
ads

الأكثر قراءة

ليس بسبب الزمالك، أزمات تنهي شهر العسل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

أخي ألف سلامة عليك، عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى في مرضه

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

ماذا قال أعضاء البرلمان عن مشروع قانون العمل الجديد؟

"استغل جهلي"، ترامب يروي قصة خداعه من ماكرون

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل (فيديو وصور)

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل قطاعات الداخلية الخدمية في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بزيادة المال وتحقيق الاستقرار

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية